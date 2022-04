Britney Spears enceinte de son 3e enfant : son jeune fiancé Sam Asghari commente l'annonce choc !

Si certains pensaient que cette annonce choc faisait partie de l'un des nombreux propos un peu à l'ouest de Britney Spears, pas du tout.

Sam Asghari, le jeune fiancé de Britney Spears, danseur et coach sportif âgé de 28 ans, s'est exprimé sur la grossesse de sa future femme, la confirmant et réexplicitant son désir d'enfant. "Le mariage et les enfants font naturellement partie d'une relation solide remplie d'amour et de respect, a-t-il légendé la photo d'une famille de lions. La paternité est quelque chose que j'ai toujours attendu avec impatience et que je ne prends pas à la légère. C'est le travail le plus important que je ne ferai jamais."