Diaporama Britney Spears enceinte de son 3e enfant : son jeune fiancé Sam Asghari commente l'annonce choc !

1 / 23 Britney Spears enceinte de son 3e enfant : son jeune fiancé Sam Asghari commente l'annonce choc !

2 / 23 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles.

3 / 23 Britney Spears au gala Pre-Grammy à l'hôtel The Beverly Hilton à Beverly Hills, le 11 février 2017





4 / 23 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari à la première de Once Upon a Time in Hollywood à Los Angeles, le 22 juillet 2019





5 / 23 Britney Spears présente sa première collection de lingerie "The Intimate Britney Spears" au Hotel Cafe Royal à Londres





6 / 23 Britney Spears et son chéri Sam Asghari

7 / 23 Fiançailles - Britney Spears s'est fiancée avec Sam Asghari - Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles Le 20 septembre 2019.

8 / 23 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari - Arrivées des personnalités sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles Le 20 septembre 2019.

9 / 23 Britney Spears en concert à Londres, Royaume Uni, le 26 août 2018.





10 / 23 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari - Arrivées des personnalités sur le tapis rouge " The Daytime Beauty Awards " à Los Angeles Le 20 septembre 2019

9/20/19, Los Angeles, California, United States of America

11 / 23 Britney Spears, Sam Asghari - Les célébrités assistent à la première de "Once Upon a Time in Hollywood" à Hollywood, le 22 juillet 2019.





12 / 23 Britney Spears, souriante et rayonnante, se balade main dans la main avec son compagnon Sam Asghari à Camarillo en Californie. Le 17 mai 2019





13 / 23 Britney Spears à la soirée des MTV Video Music Awards 2016 à Madison Square Garden à New York, le 28 août 2016.

14 / 23 Britney Spears au gala Pre-Grammy à l'hôtel The Beverly Hilton à Beverly Hills, le 11 février 2017





15 / 23 Britney Spears, Sam Asghari - Les célébrités assistent à la première de "Once Upon a Time in Hollywood" à Hollywood.

16 / 23 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari se font plaisir au In-N-Out Burger à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 6 janver 2019.

17 / 23 Britney Spears et son chéri Sam Asghari

18 / 23 Exclusif - Britney Spears et son compagnon Sam Asghari arrivent à l'aéroport de New York (JFK) le 13 mai 2018.

19 / 23 Britney Spears au gala Pre-Grammy à l'hôtel The Beverly Hilton à Beverly Hills, le 11 février 2017





20 / 23 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari sortent de leur dîner romantique au restaurant mexicain Sol Y Luna dans le quartier Tarzana à Los Angeles, Californie, Etats-Unis, le 7 mai 2018.





21 / 23 Britney Spears et son compagnon Sam Asghari lors du match de NBA "Lakers - Warriors" au Staples Center à Los Angeles, le 29 novembre 2017. © CPA/Bestimage

22 / 23 Britney Spears en concert avec le rappeur Pitbull à l'O2 Arena de Londres le le 24 août 2018.