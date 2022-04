Britney Spears enceinte : son ex Kevin Federline brise le silence

"J'ai fait un test de grossesse et... euuuh eh bien j'attends un bébé", a écrit Britney Spears sur Instagram, ce lundi 11 avril. Une annonce inattendue qui a fait l'effet d'une bombe quelques mois seulement après la libération de la pop star américaine par la justice de la tutelle de son père Jamie Spears. L'année Britney semble continuer pour celle qui est enceinte de son troisième enfant. Ses deux garçons, adolescents aujourd'hui, Sean Preston et Jayden James, vivent avec leur père Kevin Federline, qui a eu leur garde. Et ce dernier a fait savoir son bonheur face à cette nouvelle à Britney Spears, selon le DailyMail.

C'est à NBC News que l'avocat de l'ex-danseur a livré son ressenti face à la grossesse de son ancienne épouse. "Il lui souhaite d'être heureuse, et de connaître une grossesse en parfaite santé. Il l'a félicitée elle et Sam Asghari", a indiqué son conseil Mark Vincent. Britney Spears et celui qui était son danseur sont restés mariés durant deux ans. Après les soucis rencontrés par l'interprète de Toxic en 2007, il a obtenu la garde de leurs deux fils. Il aurait reçu 20 000 dollars de pension par mois de la chanteuse, selon TMZ, pour les coûts scolaires ainsi que 35 000 dollars par mois de loisirs.