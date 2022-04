Diaporama Britney Spears enceinte : son ex Kevin Federline brise le silence

Britney Spears enceinte : son ex Kevin Federline brise le silence

Britney Spears et Kevin Federline à Los Angeles

Kevin Federline se promène à Los Angeles, le 4 septembre 2019. La veille Kevin Federline aurait obtenu une mesure d'éloignement contre son ex beau-père Jamie Spears qu'il accuse d'avoir été violent lors d'une dispute avec son fils S. Preston.

Britney Spears - Les stars partagent leurs tenues et leurs moments intimes sur les réseaux sociaux

6 / 18

Kevin Federline fête son 40ème anniversaire au "Crazy Horse III" à Las Vegas. Le 24 mars 2018

3/24/18 Kevin Federline celebrates his 40th Birthday at 'Crazy Horse III' in Las Vegas, Nevada.