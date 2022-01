Britney Spears : Son ex-mari encore arrêté et placé en détention

Bien avant de rencontrer Sam Asghari et d'accepter sa demande en mariage, Britney Spears fut l'épouse d'un ami d'enfance, Jason Allen Alexander. Leur union a été annulée 55 heures après la cérémonie et remonte à la surface, la faute aux récents démêlés judiciaires de Jason. Il a encore été arrêté pour harcèlement aggravé.

L'info est signée Page Six ! Citant un agent de police, le site américain révèle que Jason Allen Alexander a été arrêté le jeudi 30 décembre 2021 dans la ville de Franklin, dans l'État du Tennessee, pour violation d'une ordonnance restrictive et harcèlement aggravé. L'identité de sa victime n'a pas été révélée. Toujours est-il que l'ex-mari de Britney Spears a été placé en détention à la prison du comté de Williamson et sera relâché s'il paye une caution de 30 000 dollars (un peu plus de 26 000 euros). Jason sera entendu au tribunal le 17 février prochain.

Cette arrestation confirme la mauvaise pente sur laquelle s'est engagée Jason Allen Alexander. L'homme a été interpellé au mois d'août 2021 à l'aéroport de Nashville (également dans le Tennessee) pour avoir enfreint les règles de sécurité en tentant de couper une file d'attente et de s'engager dans une zone interdite au public. Jason avait alors été inculpé pour délit et remis en liberté après versement d'une caution de 2500 dollars (un peu plus de 2200 euros).

En janvier, Jason avait aussi été arrêté à Nashville pour conduite en état d'ébriété, usage de matériaux de consommation de drogue et possession ou échange d'une substance illégale. Là encore, Jason Allen Alexander avait dû payer une caution de 2500 dollars pour retrouver la liberté.

Britney Spears, son ex-épouse, se tient loin de ses déboires avec la justice ! Les deux amis d'enfance s'étaient mariés en janvier 2004 à Las Vegas. Leur union avait été annulé au bout de 55 heures.

Après leur séparation, Britney Spears s'était remariée avec Kevin Federline, le père de ses deux garçons, Sean et Jayden (16 et 15 ans). Elle est désormais la fiancée comblée de Sam Asghari, avec qui elle profite de sa nouvelle vie depuis la fin de sa tutelle, gérée par son père James Spears.