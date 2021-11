Britney Spears, mariage en vue ! Sa robe de mariée se prépare, elle promet d'être sexy...

Britney Spears trépigne d'impatience ! La chanteuse de 39 ans va bientôt dire "oui" à son compagnon, le beau et sportif Sam Asghari. Sur Instagram, la pop star a dévoilé quelques détails sur sa future robe de mariée dans un drôle de post, où on la voit dans une tenue de princesse. Cheveux lâchés et habillée d'une robe transparente en organza rose pâle, Britney Spears a posé devant l'objectif. En légende de son post féérique, elle a tenu à rassurer ses fans. "Non, ce n'est pas ma robe de mariée hahaha", s'est-elle amusée.

"Donatella Versace est en train de faire ma robe, au moment où nous parlons !!", a informé l'interprète de Circus, qui n'a pas donné plus de détails. Pour sûr, cette robe de mariée sera sexy, tant la célèbre styliste italienne est connue pour ses créations audacieuses et affirmées, à base de jupes fendues, décolletés XL et coupes franches. Si ni le lieu, ni la date de la cérémonie n'ont été dévoilés, on sait que la chanteuse et son fiancé ne rêvent pas seulement de s'unir. En effet, le couple souhaite également acheter une maison et avoir des enfants ensemble. Un rêve qui devient réalité pour Britney Spears, déjà maman de deux garçons (Sean Preston et Jayden, 16 et 15 ans), après 13 ans passés sous la tutelle étouffante de son père Jamie Spears et les nombreux interdits auxquels elle devait se plier.