Britney Spears "profondément blessée" par sa famille : son poignant cri du coeur

"Ça ne me dérange pas d'être seule, j'en ai marre d'être cette compréhensive Mère Teresa... Si tu es impoli avec moi, alors j'en ai fini avec toi ! J'adresse ce message à ma famille... Pour m'avoir blessée plus profondément que vous ne le saurez jamais ! Je sais que la tutelle est sur le point de se terminer mais je réclame toujours justice ! Je ne mesure qu'1m63 pourtant j'ai joué à la grande personne toute ma vie. Savez-vous à quel point c'est difficile ?", a-t-elle déploré.

Ce cri du coeur a beaucoup touché les internautes, qui ont salué le courage de Britney Spears et son envie de s'entourer de gens aimants et compréhensifs. La maman de Jayden et Sean Preston (16 et 15 ans) rayonne d'ailleurs depuis que son père n'est plus son tuteur légal. Au bras de Sam Asghari, qui l'encourage à revenir sur scène, elle voyage et profite de la vie !