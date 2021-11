Britney Spears : Son mariage et ses rêves d'enfants mis en péril... par sa mère ?!

Fiancée, amoureuse, totalement nue ou en vacances... si l'on suit Britney Spears sur les réseaux sociaux, on croirait presque que toute cette histoire de tutelle est derrière elle et qu'elle vit, enfin, la vie dont elle rêvait. Celle dont le monde entier rêve pour elle, d'ailleurs. Mais cette vision ne correspond hélas pas à la réalité. Dans les faits, la chanteuse ne peut toujours pas se projeter dans l'avenir, ni seule, ni avec son compagnon Sam Asghari, puisque son père Jamie n'a pas été complètement relevé de ses fonctions officielles.

Oui, Britney Spears et Sam Asghari se sont fiancés. Oui, la maman de Jayden, 15 ans et Sean Preston, 16 ans, a brandi fièrement un gros diamant vissé à son annulaire à qui voulait bien le voir. Mais selon les informations du site américain TMZ, il faut encore attendre que le juge en charge de l'affaire décide de lever, ou non, cette tutelle qui dure depuis 13 ans. Jamie Spears a bien demandé à ne plus être en charge de sa grande fille de 39 ans, en précisant que les choses devenaient urgentes, mais rien n'est encore officiel. Etant donné la lourdeur de ce dossier, qui s'étend sur plus d'une décennie, le juge pourrait encore demander l'avis de certains psychiatres et docteurs avant de prendre sa décision.

C'est ma mère qui lui a suggérer cette idée !

Britney Spears et Sam Asghari ne rêvent pas que de mariage. Le couple voudrait aussi acheter une maison et avoir d'autres enfants. Jusqu'à présent, le monde entier pointait le père de la chanteuse du doigt... mais celle-ci a dénoncé sa mère dans une publication partagée sur son compte Instagram supprimée depuis - alors que Lynn Spears s'érigeait publiquement contre son ex en faveur du mouvement Free Britney. "Pssst : mon père est peut-être devenu mon tuteur légal il y a treize ans... mais ce que les gens ne savent pas, c'est que c'est ma mère qui lui a suggéré cette idée. On ne me rendra jamais ces années. Elle a ruiné ma vie en secret, a-t-elle écrit. Alors garde tes 'Je n'ai aucune idée de ce qu'il se passe' et va te faire foutre. Tu sais exactement ce que tu as fait. Mon père n'était pas assez intelligent pour penser à un tel procédé. Mais ce soir, je vais sourire en pensant à la nouvelle vie que j'ai devant moi." C'est effectivement tout ce qu'on lui souhaite...