Britney Spears pose entièrement nue : elle célèbre sa "liberté" retrouvée

Britney Spears est sur un nuage ! Tout juste libérée de la tutelle de son père Jamie Spears, elle continue de célébrer ses fiançailles avec son compagnon Sam Asghari. Partie en vacances avec ce dernier, la chanteuse a embrasé la toile en publiant de torrides photos souvenirs...

Après #FreeBritney, place à #FreeTheNipple ("Libérez le téton") ! Le hashtag a fait son retour dans les commentaires de la publication de Britney Spears, datant du jeudi 30 septembre 2021. Et pour cause : la célèbre interprète des chansons Oops I did it again et Toxic pose entièrement nue, puis topless, sur un diaporama de dix photos. "S'amuser dans le Pacifique n'a jamais fait de mal à personne !!!!", écrit la star de 39 ans en légende de son post audacieux. Elle précise ensuite, de manière ironique, qu'aucune de ses photos n'a été retouchée. La baignoire apparaissant en arrière-plan de ses clichés est pourtant courbée...

Les followers de Britney Spears, eux, savourent avec elle cette joie de vivre retrouvée. "J'adore te voir heureuse et libre ! Tu le mérites !", a réagi sa copine Paris Hilton. "Britney a profité du premier jour de la fin de la tutelle de Jamie pour publier des nudes et ça m'inspire", ajoute une autre internaute. Le fiancé de Britney, Sam Asghari, y est aussi allé de son petit commentaire. "#freethenipple", écrit l'acteur, mannequin et coach sportif, auteur de ces images osées.