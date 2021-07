Britney Spears - Sa mère s'oppose à sa tutelle "problématique" : "Jamie n'a pas été transparent !"

Les membres de la famille de Britney Spears s'érigent, les uns après les autres, contre Jamie, le tuteur légal de l'artiste. Selon les informations de People, Lynne, la maman de la chanteuse, a carrément rempli une demande auprès de la Cour pour écarter Sam Ingham, l'avocat qui lui a été commis d'office - et qui, jusqu'à présent, ne rencontre pas un franc succès. Elle souhaiterait, à la place, que Britney puisse choisir la personne qui la représente aux yeux de la loi.

"Cette requête est de la plus haute importance et pourrait avoir un impact sur chaque demande émise par Britney Spears lors de son témoignage du 23 juin 2021, peut-on lire dans le fameux document. Il va de soi qu'avant même de révoquer cette tutelle, on devrait l'autoriser à consulter l'avocat de son choix." En remplissant ces quelques lignes, Lynne Spears a précisé que sa fille avait été "très courageuse" lors de son témoignage, effectué par téléphone auprès de la Cour suprême de Los Angeles. Elle déclare également que la chanteuse de 39 ans est parfaitement capable de prendre soin d'elle, elle qui peut encore chanter, danser et "gagner des millions de dollars".