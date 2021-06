Britney Spears sous tutelle : sa soeur Jamie Lynn prend sa défense et s'oppose à leur père

Le monde entier s'inquiète pour Britney. Placée sous la tutelle abusive de son père depuis plus de treize ans, la chanteuse a enfin pu prendre la parole, par téléphone, devant la cour suprême de Los Angeles. L'occasion d'évoquer la torture physique et mentale qu'elle subit au quotidien et de dénoncer son entourage. Mais qu'en est-il de sa soeur Jamie Lynn Spears, qui était déjà sortie du silence pour ne pas dire grand chose ? Le 28 juin 2021, quelques jours après les révélations, la jeune comédienne de 30 ans a tenu à justifier son retrait relatif et son manque d'implication publique dans l'affaire.

Jamie Lynn Spears n'a pas toujours été épargnée par les répercussions de cette tutelle. Le public lui a souvent reproché le fait qu'elle ne protégeait pas la chanteuse à coups de hashtags Free Britney. "Je n'ai pas parlé auparavant parce que je sentais que ce n'était pas la bonne chose à faire tant que ma soeur ne s'était pas exprimée et n'avait pas dit ce qu'elle avait sur le coeur, a-t-elle expliqué sur son compte Instagram. Maintenant qu'elle a clairement parlé et dit ce qu'elle avait besoin de dire, je peux suivre son exemple et l'affirmer : depuis que je suis née, j'ai toujours aimé, adoré et soutenu ma soeur."

Durant sa prise de parole, Britney Spears a évoqué une grande solitude. Elle a également regretté le fait qu'on l'empêchait de prendre soin d'elle, de se rendre chez le coiffeur, la manucure ou de se faire enlever son stérilet pour agrandir la famille avec Sam Asghari. Mais aurait-elle eu droit à certains coups de pouce de la part de Jamie Lynn ? "Je m'en fiche, si elle a envie de s'enfuir dans une forêt tropicale pour faire un milliard de bébés au milieu de nulle part, ou si elle veut revenir sur scène et dominer le monde comme elle l'a déjà tant fait, parce que je n'ai rien à y gagner ou à y perdre, poursuit-elle. Cette situation ne m'affecte pas moi, parce que la seule chose qui m'intéresse c'est son bonheur. Je paye mes factures depuis que j'ai 10 ans. Je ne dois rien au public, parce Britney sait que je l'aime et que je la soutiens. Peut-être pas comme le public le voudrait, peut-être pas sur une plateforme médiatique, mais je vous assure que je le fais depuis bien plus longtemps que tous les hashtags."

Y aurait-il du rififi entre Jamie Lynn Spears et son père Jamie ? Alors qu'elle prend clairement partie pour sa soeur, la jeune héroïne de la série Zoé affirme qu'elle a conseillé à Britney de se retirer de cette tutelle il y a plusieurs années. "Je ne suis pas comme les membres de ma famille. Je suis ma propre personne", a-t-elle précisé. Il est peut-être temps de monter à la barre pour finalement libérer Britney...