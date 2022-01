Britney Spears en guerre contre Jamie Lynn, elle coupe les ponts avec sa soeur !

En voilà deux qui ne passeront pas le prochain réveillon ensemble. On ignore quelles sont les bonnes résolutions de Britney Spears, si elle a décidé, peut-être, de se remettre à la chanson. Mais une chose est sûre : pour l'artiste de 40 ans, les personnes toxiques dans son entourage, c'est terminé. En guise de preuve, elle a décidé d'unfollow sa petite soeur Jamie Lynn Spears sur Instagram, alors qu'elle continue à suivre les aventures d'Adele, Elton John, Beyoncé, celles d'un raton laveur nommé Tito ou encore de la chaîne de sandwichs Schlotzsky's.

A peine sortie de cette tutelle de l'enfer qui n'a que trop durée, Britney Spears conserve une dent contre les membres de sa famille... et pas seulement son père ! A plusieurs reprises, l'interprète de Baby one more time avait fait comprendre que Jamie Spears n'était pas le seul responsable de cette situation et que personne, dans son entourage, n'avait tenté de l'aider à s'en sortir. Elle déclarait même, en témoignant le 23 juin dernier, qu'elle était prête à poursuivre tout le monde en justice.

"Je n'aime pas que ma soeur se pointe à certaines cérémonies pour chanter mes chansons à moi, expliquait-elle, il y a quelques mois, sur Instagram. Mon soi-disant système de soutien ne fait que me blesser profondément ! Cette tutelle tue mes rêves." En pleine polémique Free Britney, Jamie Lynn Spears assurait pourtant qu'elle n'était en rien responsable de cette crise et qu'elle n'avait rien à gagner à l'aide de cette tutelle. Elle avait toutefois ponctionné les comptes de sa soeur pour s'offrir une grande demeure située à Destin, en Floride - 1 million de dollars acquis à l'aide d'un fond de financement que la chanteuse possède depuis l'an 2000.

"Depuis que je suis née, j'ai toujours aimé, adoré et soutenu ma soeur, assurait Jamie Lynn. Cette situation ne m'affecte pas moi, parce que la seule chose qui m'intéresse c'est son bonheur. Je paye mes factures depuis que j'ai 10 ans. Je ne dois rien au public, parce Britney sait que je l'aime et que je la soutiens. Peut-être pas comme le public le voudrait, peut-être pas sur une plateforme médiatique, mais je vous assure que je le fais depuis bien plus longtemps que tous les hashtags." Toujours est-il qu'aujourd'hui, Britney Spears ne la suit plus sur les réseaux sociaux, et qu'elle ne compte pas l'inviter à son mariage avec Sam Asghari. Ni elle, ni aucun autre membre de la famille, d'ailleurs...