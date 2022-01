Britney Spears démolit sa soeur après l'avoir vue pleurer à la télé : "Elle n'était jamais là pour moi !"

Depuis qu'elle est libérée de sa tutelle, et bien qu'elle ait retrouvé un semblant de bonheur avec fiançailles et projet de bébé, Britney Spears assure qu'elle garde une certaine rancoeur vis-à-vis de ses proches et qu'elle pourrait aller jusqu'à porter plainte. "Ma famille a complètement ruiné mes rêves, ajoute la chanteuse. Et ils essayent de me faire passer pour une folle alors que j'ai de la fièvre et que je ne peux pas bouger de mon lit." De son côté, Jamie Lynn est bien moins silencieuse qu'à son habitude, maintenant qu'elle a un livre à vendre.

Ma famille reçoit perpétuellement des menaces de mort

"C'est la dernière chose que j'ai envie de faire mais je suis obligée, explique-t-elle dans un communiqué partagé sur Instagram. Ca me fait de la peine de lire tout ça alors que je ne lui souhaite que du bien. Britney, je suis toujours là pour toi, tu sais très bien que je l'ai toujours été. Ca devient épuisant de voir que les conversations qu'on a en privé, les messages qu'on s'envoie ne correspondent pas du tout à ce que tu postes sur les réseaux sociaux. Je sais que tu traverses beaucoup de choses en ce moment, mais honnêtement, toutes ce que tu racontes est faux, et j'ai besoin de clarifier tout ça parce que ça devient difficile de voir que ma famille reçoit perpétuellement des menaces de mort à cause de ces accusations..."