Britney Spears et Sam Asghari, mariage imminent : tous les détails dévoilés, des surprises parmi les invités !

Une nouvelle étape franchie pour un couple très solide : Britney Spears et son compagnon Sam Asghari devraient enfin se marier ce jeudi, plus de six mois après l'annonce de leurs fiançailles. En septembre, en effet, le coach sportif avait fait sa demande à la chanteuse juste après la levée de sa tutelle. Il avait d'ailleurs été aperçu dans une bijouterie de luxe peu de temps auparavant...

En tout cas, les préparatifs semblent presque terminés pour une cérémonie intime, qui se tiendra devant une centaine d'invités à peine, des proches triés sur le volet. On imagine que les deux fils aînés de la chanteuse, Sean Preston et Jayden James (16 et 15 ans) seront présents mais ce ne sera pas le cas de toute sa famille : à l'exception de son frère aîné Bryan, elle n'a invité personne.

Pour rappel, la chanteuse a longtemps été en guerre contre son père, qu'elle accusait de lui avoir fait subir une tutelle abusive pendant plus de dix ans. Sa mère et sa soeur Jamie Lynn, qui avaient témoigné à la télévision de leur impuissance face au calvaire vécu par la chanteuse (elle n'avait pas le droit de se marier, de tomber enceinte et surtout ne disposait pas de son argent) avaient été très sèchement rembarrées par Britney, qui les considère comme des complices de son père.

On ne sait donc pas encore qui mènera Britney jusqu'à l'autel, un détail qui, selon TMZ, n'a pas encore été réglé. Peut-être s'appuiera-t-elle sur ses deux ados, le symbole serait plutôt joli. Autre détail à régler : la robe de mariée ! Pour le moment, le secret a été bien gardé sur le créateur à qui l'artiste a fait confiance. Toutefois, depuis sa visite dans une boutique Donatella Versace, les choses se précisent largement...

Une belle nouvelle, en tout cas, pour le couple qui se connait depuis six ans et qui a traversé de nombreuses épreuves. Outre la bataille judiciaire contre la tutelle, les amoureux ont dû surmonter une fausse couche de la chanteuse il y a quelques semaines. Enceinte de son troisième enfant, elle avait perdu le bébé en début de grossesse en mai dernier, mais avait affirmé sa volonté de retomber enceinte rapidement, à 40 ans.