Salma Hayek et François-Henri Pinault : Leur fille Valentina fait la fiesta pour ses 15 ans, anniversaire mémorable !

Couple chic et particulièrement influent, Salma Hayek (56 ans) et François-Henri Pinault (60 ans) sont parents de Valentina depuis exactement quinze années ! En effet, leur fille a fêté ses 15 ans ce 21 septembre 2022, au cours d'une soirée dont quelques instants ont été immortalisés en vidéo par sa célèbre maman. Celle-ci a posté ces moments mais également des photos inédites de celle qui n'est plus vraiment un petit bébé sur son compte Instagram, un post liké par plus de 260 000 personnes !

En légende de sa publication, l'actrice, réalisatrice et productrice mexicano-américano-libanaise a écrit : "Joyeux quinze ans à ma 'quinceañera' adorée Valentina. Tu es tout pour moi, merci d'illuminer nos vies avec la force de ton merveilleux esprit. C'est un privilège d'être ta maman. Je t'aime de tout mon coeur."