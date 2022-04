Salma Hayek et sa fille, véritables soeurs jumelles : à 14 ans, Valentina est le sosie de maman !

C'est une grande première pour la jeune adolescente. A 14 ans, Valentina, la fille de Salma Hayek et de François-Henri Pinault, fait la couverture du prestigieux magazine Vogue Mexico. Elle a pris la pose avec sa mère pour le photographe Nico Bustos et prouvé que plus le temps passe... plus elle ressemble à maman ! "Quel incroyable cadeau pour la Fête des mères à l'avance, se réjouit la comédienne sur les réseaux sociaux. J'adore ces jolies images et ce moment si spécial passé avec ma Valentina."

Ce n'est, bien sûr, pas la première fois que la jeune fille apparaît auprès de ses célèbres parents. Née en 2007, fanatique de mode, elle a notamment été repérée en mars dernier à Paris, lors du défilé Balenciaga de la Fashion Week. Elle était présente pour applaudir Salma Hayek, également, lors de l'avant-première du film Les Eternels à Londres et à Los Angeles, ou encore quand l'actrice a reçu son étoile sur le Walk of Fame du Hollywood Boulevard. Dans les colonnes du magazine, on apprend qu'elle partage plus d'un trait commun avec sa mère.