Met Gala : Kate Moss en duo sexy avec sa fille Lila Grace, son portrait craché !

C'était le duo mère-fille le plus sexy du Met Gala : Kate Moss et sa fille Lila Grace étaient réunies sur le tapis rouge ce lundi soir et ont prouvé que la beauté et le talent se transmettaient bien de génération en génération ! En effet, si la "Brindille", vêtue d'une robe smoking noire et échancrée était véritablement sublime, sa fille de 19 ans n'avait absolument rien à lui envier avec sa robe nude transparente signée Burberry.

Pourtant, le temps ne semble pas laisser de traces sur le visage de la top britannique qui s'était fait connaître dans les années 1990. Parfaitement maquillée, elle a pu montrer qu'elle possède toujours une silhouette parfaite et une classe dont beaucoup rêvent. Et que sa fille est la seule à pouvoir copier ! La jeune femme, qui fait ses grands débuts dans la mode depuis quelques mois, lui ressemble en effet comme deux gouttes d'eau, avec ses pommettes hautes et ses cheveux blonds.

Et se lance dans une brillante carrière de mannequin. Récemment, elle a fait sa première couverture de magazine en posant pour Vogue British. Un accomplissement pour elle, même s'il faut bien avouer qu'elle a la mode dans le sang ! En effet, si sa mère arpente les podiums et les tapis rouges depuis maintenant plus de vingt ans, son père Jefferson Hack est le rédacteur en chef d'un magazine britannique consacré... à la mode !

D'ailleurs, elle a pu montrer aux journalistes présents ce lundi soir qu'elle connaissait tous les cérémonies du Met Gala sur le bout des doigts (Kate Moss y participait déjà dans les années 1990), en citant quelques tenues marquantes pour elle, notamment la robe Bob Mackie de la chanteuse Cher en 1974. Sans oublier, sûrement, quelques tenues portées par sa célèbre maman, notamment la mini robe Marc Jacobs et son turban associé, un must pour toute une génération !

En attendant ses prochaines apparitions, Lila Grace a sûrement pu observer certaines des tenues extravagantes choisies les stars présentes au Met Gala ce lundi. Les soeurs Hadid, notamment, ont porté un total look cuir, sous une immense doudoune pour Gigi, toujours aussi belle.