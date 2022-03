Kate Moss : Sa fille Lila enchaîne les défilés, sous les yeux de Tina Kunakey

Acteurs, chanteurs, athlètes... Il n'est pas rare que les enfants de stars marchent sur les traces de leurs parents. Lila Moss, elle, prend l'expression au pied de la lettre. Devenue mannequin comme sa maman Kate Moss, la jeune femme enchaîne les défilés.

Après ceux de Richard Quinn à Londres et de Blumarine à Milan, Lila Moss a retrouvé la frénésie des défilés parisiens ! Ce jeudi 3 mars 2022, la jolie blonde de 19 ans a participé à celui de Coperni. La jeune marque française a présenté sa collection pour les saisons automne-hiver 2022-2023 au Studio 130, à Saint-Denis.

Les soeurs Gigi et Bella Hadid comptaient aussi parmi les modèles participants, qui ont paradé sous les yeux de Tina Kunakey et d'autres chanceux spectateurs. Lila Moss s'est distinguée du cast grâce à son look, composé d'une petite robe bleue découpée à la poitrine et au ventre et de baskets argentées. Beaucoup d'internautes y ont vu une référence à Euphoria et à son héroïne Sydney Sweeney, qui interprète Cassie dans la populaire série consacrée aux lycéens tourmentés.