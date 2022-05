Diaporama : Met Gala : Kate Moss en duo sexy avec sa fille Lila Grace, son portrait craché !

1 / 16 Met Gala : Kate Moss en duo sexy avec sa fille Lila Grace, son portrait craché !

2 / 16 Kate Moss arrive au Met Gala au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

3 / 16 Kate Moss et sa fille Lila Grace arrivent au Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

4 / 16 Kate Moss arrive au Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

5 / 16 Kate Moss et sa fille Lila Grace sur le tapis rouge du Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

6 / 16 Kate Moss et sa fille Lila Grace de dos au Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

7 / 16 Kate Moss arrive au Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York.

8 / 16 Kate Moss et sa fille Lila Grace, future mannequin, arrivent au Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

9 / 16 Marc Jacobs et Kate Moss au Met Gala 2009 avec une robe iconique au Metropolitan Museum of Art, à New York City, NY, USA le 4 mai 2009. Photo by Marion Curtis/Startraks/ ABACAPRESS.COM

10 / 16 Kate Moss arrive au Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

11 / 16 Marc Jacobs et Kate Moss au Met Gala 2009 avec une robe iconique au Metropolitan Museum of Art, à New York City, NY, USA le 4 mai 2009 Photo by Gregorio Binuya/ABACAPRESS.COM

12 / 16 Kate Moss et sa fille Lila Grace, son sosie, arrivent au Met Gala 2022 au Metropolitan Museum of Art à New York. Photo by DNphotography/ABACAPRESS.COM

13 / 16 Kate Moss arrive au Met Gala 2022 avec sa fille Lila Grace au Metropolitan Museum of Art à New York. Credit: Doug Peters/EMPICS

14 / 16 Marc Jacobs et Kate Moss au Met Gala 2009 avec une robe iconique au Metropolitan Museum of Art, à New York City, NY, USA le 4 mai 2009.

15 / 16 Marc Jacobs et Kate Moss au Met Gala 2009 avec une robe iconique au Metropolitan Museum of Art, à New York City, NY, USA le 4 mai 2009. Photo by Doug Peters/PA Photos/ABACAPRESS.COM