Kate Moss : Son réveillon de Noël avec Miles Heizer et Megan Thee Stallion

Après Halloween, la planète Mode se mobilise pour les fêtes de fin d'année ! Kate Moss est déjà prête pour Noël et le Nouvel An. Elle lance les festivités avec l'un des acteurs de la série 13 Reasons Why, Miles Heizer, et la sensation rap Megan Thee Stallion.

Coach a réuni les trois stars (et quelques autres encore) dans sa nouvelle campagne publicitaire, baptisée Wonder for All. Kate Moss partage l'affiche avec les acteurs Miles Heizer et Yara Shahidi, respectivement vus dans les séries 13 Reasons Why et Black-ish, la rappeuse Megan The Stallion, le top model Fernanda Ly, le réalisateur Spike Lee et son épouse Tonya.

Ce prestigieux cast, orphelin des deux ambassadeurs de la maison américaine, Selena Gomez et Michael B. Jordan, se met en scène dans un film réalisé par Juergen Teller, également photographe de la campagne. Le groupe assiste à une soirée impromptue dans une maison typique de New York.