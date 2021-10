Kate Moss : Amoureuse discrète à Paris, soirée arrosée avec Naomi Campbell

Kate Moss s'est drôlement assagie ! Ses plus grosses frasques derrière elle, l'icône mode se fait rare et profite discrètement de la Fashion Week parisienne. Le week-end dernier, elle a assisté à une soirée très arrosée avec son compagnon Nikolai Von Bismarck et quelques amies mannequins.

La Fashion Week de Paris ne s'arrête pas aux défilés au programme ! Elle se poursuit lors de soirées dans les restaurants et clubs les plus prisés de la capitale. Kate Moss a assisté à celle de Seventy One Gin, samedi 2 octobre 2021. La marque de spiritueux co-fondée par le photographe de mode Mert Alas a convié une poignée de personnalités au Lapérouse, dans le 6e arrondissement.

Kate Moss s'y est rendue avec son compagnon, le photographe Nikolai Von Bismarck ! Le couple a été aperçu dès sa sortie du Ritz, où il a posé ses valises, et fait une arrivée séparée au restaurant du Quai des Grands Augustins. Les deux amoureux ont été rejoints par Natalia Vodianova et son mari Antoine Arnault, Naomi Campbell, Joan Smalls ou encore Natasha Poly.

Cette dernière a visiblement craqué pour les bouteilles Seventy One Gin, inspirées des flacons de parfums.