Elodie Fontan incendiaire : large décolleté et soutien-gorge apparent au bras de Philippe Lacheau

Pour un retour, quel retour ! Elodie Fontan a fait un come back sur red carpet le dimanche 3 octobre 2021, après avoir passé tout l'été loin des soirées people ; sa dernière apparition médiatique remontait à juin lors du Jumping à Paris. La jeune femme a pris la pose avec décontraction en compagnie de son amoureux Philippe Lacheau.

C'est sur le photocall de la soirée de présentation de la collection Messika by Kate Moss, qui se tenait dans le chic cadre de l'hôtel Ritz dans le 1er arrondissement de Paris, que l'on a pu voir l'actrice. Elodie Fontan a fait sensation avec un look osé composé d'un ensemble tailleur pantalon bordeaux, une veste largement ouverte sur la poitrine, laissant ainsi voir qu'elle ne portait en dessous rien d'autre qu'un soutien-gorge noir à fines bretelles. On avait rarement vue la star de Clem, âgée de 34 ans, aussi sexy sur un tapis rouge !

A ses côtés, on pouvait donc voir son amoureux de longue date - et père de son jeune fils Raphaël - le comédien et réalisateur Philippe Lacheau. Ce dernier était à l'inverse chaudement vêtu, tout en noir, pull col roulé et gros manteau sur les épaules. Le populaire roi du box-office prépare activement son retour dans les salles de cinéma avec le film intitulé Super-héros malgré lui dans lequel sa compagne a bien évidemment un rôle. Le couple s'offrait une sortie en amoureux, sans bébé, pour un évènement mode dans la foulée de la fashion week parisienne.

Valérie Messika s'est donc associée à la mythique star des podiums Kate Moss pour imaginer une collection unique. Le site de la marque en dit un peu plus sur la démarche : "Ensemble, elles relèvent le défi de signer une collection inédite réinventant une Haute Joaillerie créative et moderne, en combinant le style légendaire de l'icône de mode et l'expertise diamantaire de Valérie Messika. A Londres, dans les secrets de la boîte à bijoux de Kate Moss, Valérie Messika a découvert la passion de Kate Moss pour la Joaillerie. Collectionneuse invétérée à l'image de son vestiaire éclectique, elle multiplie les styles, les origines, les époques."