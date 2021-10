Ophélie meunier très enceinte, elle dégaine son baby bump face à Kate Moss et Cardi B

Elle a fait les choses en grands, en marge de la Fashion Week parisienne. Kate Moss s'est associée à Messika Paris pour créer une sublime gamme de bijoux qu'elle a présenté, le 3 octobre 2021, à l'hôtel Ritz de Paris. Bien sûr, entre deux diamants, les très nombreux invités ont profité d'une petite coupe, lors du dîner organisé après le défilé ainsi que pendant la soirée prestigieuse qui a suivi. La créatrice britannique, qui rôde dans le monde merveilleux de la mode depuis sa tendre jeunesse, avait prévu une liste de guests longue comme le bras.

La foule était internationale, à l'hôtel Ritz de Paris, en cette journée de clôture de la Fashion Week. Et c'est ainsi que Cardi B, dans une tenue inspirée par Daphné Blake de Scooby Doo, a pu croiser Mademoiselle Agnès et Maïwenn, Ilona Smet, Christian Louboutin, Marc Simoncini et sa compagne Ingrid, Vas J Morgan, Karlie Kloss, Alvaro Nunez, Hofit Golan, Constance Jablonski, Karen Elson, Jordan Barrett, Evan Mock, Maya Henry, Tina Kunakey, Léa Elui, Wesley Lautoa, Anne Sophie Godet, Carla Ginola et son fiancé Adrien, Bob Sinclar, Olivier Zahm, Karim Al-Fayed et sa femme Brenda, Léna Situations, André Messika, Valérie Messika, Luma Grothe, Evan Mock, Camila Coelho, Cecilia Rodriguez, Zoia Mossour, Chloe Lecareux, Fernando Casablancas, Jessica Wang, Fai Khadra, Elisa Tovati, Alison Toby, Julie Sergent Ferreri, Eden Fines, Sofia Resing, Camille Charrière, Negin Mir Salehi, Silma Lopez, Hiba Abouk, Caroline Issa ou encore Jean-Baptiste Sassine.

Un groupe de grands copains s'est également retrouvé, parmi cette brochette de talents venus des quatre coins du globe. C'est Laury Thilleman, son mari Juan Arbelaez ainsi que leurs compagnons de voyage Ophélie Meunier, très enceinte et son époux Mathieu Vergne. La journaliste de 33 ans vient tout juste d'organiser la baby shower de son deuxième enfant - elle est déjà maman d'un petit Joseph, 2 ans - et de débuter son congé maternité. Voilà qui lui offre un peu de temps pour aller admirer deux trois bijoux...