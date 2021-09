Ophélie Meunier enceinte : deuxième baby shower en bonne compagnie !

Le 23 août dernier, déjà sur Instagram, Ophélie Meunier avait annoncé le début de son congé maternité en postant une photo de son joli baby bump. "En cette fin août c'est le début de mon congé maternité, je me prépare à accueillir notre 2e bout de chou. Je laisse pour quelques semaines les commandes de Zone Interdite sur M6 à Florence De Soultrait et du Journal Inattendu sur RTL à Anaïs Bouton. (...) Pour l'heure, je vais profiter d'instants familiaux magiques et précieux et je me ferai un grand plaisir de vous retrouver début janvier ! Prenez soin de vous !"