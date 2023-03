Virginie Efira et Niels Schneider : Amoureux très scrutés au défilé Saint Laurent, le couple toujours plus soudé

A chaque défilé, les célébrités se pressent... mais pour Saint-Laurent, elles sont venues en nombre ! Ce mardi soir, la maison de couture française organisait son défilé automne-hiver 2023/2024 à Paris, dans le cadre de la Fashion Week. Un moment de grande élégance, dont ont pu profiter de nombreux VIP et notamment le couple star du moment, Virginie Efira et Niels Schneider.

Sûrement toujours sur son petit nuage après son César de la meilleure actrice enfin glané vendredi dernier (après 5 nominations infructueuses), la comédienne franco-belge avait choisi un look totalement différent de celui porté pour la cérémonie, avec une mini-robe noire et un trench-coat particulièrement long. Mais qui mettait une nouvelle fois ses longues jambes en valeur !

A ses côtés, son compagnon depuis 2018, le comédien Niels Schneider, qui s'est montré plutôt ténébreux dans sa tenue noire et son long manteau de cuir. Et l'acteur a retrouvé au défilé quelqu'un qu'il connait particulièrement bien : son petit frère Vassili, 22 ans, lui aussi devenu acteur et qui avait un style totalement différent de lui avec sa grosse écharpe blanche. Le trio s'était déjà retrouvé pour Saint-Laurent en janvier dernier.

Valentina et Mathilde Pinault, adorable duo

Pour rappel, Vassili est le petit dernier d'une véritable famille d'acteurs : outre Niels, ses autres grands frères Aliocha et Volodia sont eux aussi dans le cinéma, tout comme Virginie Efira, désormais "pièce rapportée" de la famille. L'aîné de la fratrie, Vadim, était également comédien avant sa mort accidentelle en 2003, à 17 ans.

Dans les autres invités, on retrouvait la famille Pinault presque au complet : l'homme d'affaires François-Henri Pinault était en effet accompagné de sa femme Salma Hayek pour assister au défilé, mais également de ses deux filles, bien plus rares. Mathilde Pinault, 21 ans, et issue de son premier mariage, était absolument sublime dans une longue robe grise. Valentina, 15 ans, sa fille cadette (dont la maman est l'actrice américaine), faisait quant à elle une rare sortie et a marqué les photographes avec ses longs cheveux blonds nattés.

Autres enfants de stars, Rocco Ritchie, le fils de Madonna et du réalisateur Guy Ritchie, et Lila Grace Moss, la fille de Kate Moss, étaient présents et ont pu croiser des habitués des front row : Catherine Deneuve, Charlotte Gainsbourg et Béatrice Dalle avaient fait le déplacement, tout comme Gaspar Noé et la nouvelle star des Etats-Unis, Philippine Leroy-Beaulieu. Enfin, Carla Bruni, sublime dans une robe noire, avait mis en valeur ses longues jambes... On adore !