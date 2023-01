Virginie Efira envoûtante avec Niels Schneider au défilé Saint Laurent, son beau-frère Vassili magnétique

La Fashion Week parisienne est bel et bien de retour. Les plus grandes marques dévoilent leurs nouvelles créations sur les podiums aux quatre coins de la capitale. Et ce mardi 17 janvier, ce fut au tour d'Yves Saint Laurent d'exposer sa dernière collection homme. Du beau monde avait fait le déplacement comme la comédienne Virginie Efira, vêtue d'une robe courte satinée et plissée surmontée d'un manteau oversize. À ses côtés, son compagnon également acteur Niels Schneider, très élégant en costume et manteau noir et tee-shirt lie de vin.

Le couple était donc assorti et a prouvé une nouvelle fois qu'il s'était bien trouvé. Un autre convive pouvait d'ailleurs en témoigner puisque Vassili Schneider, frère de Niels et donc beau-frère de Virginie Efira, était lui aussi de la partie. Le jeune acteur de 22 ans a pris la pose, habillé d'un pantalon et d'une veste noirs à l'esprit vintage que venait compléter une blouse satinée couleur chair. Béatrice Dalle a aussi assisté au spectacle, tout comme Jenny Ortega, véritable star du moment grâce à son rôle décroché dans la série Netflix Mercredi, les réalisateurs Pedro Almodovar et Gaspar Noé ainsi que l'animateur Augustin Trapenard et l'irrésistible Charlotte Gainsbourg, au piano durant le spectacle.

Virginie et Niels, toujours aussi soudés

Depuis leur rencontre sur le tournage du film Un amour impossible de Catherine Corsini, Virginie Efira et Niels Schneider ne se sont pas quittés d'une semelle. Avant-premières, cérémonies de remises de prix, festivals et donc défilés, tous les événements sont bons pour confirmer leur coup de coeur bien parti pour durer.

Cela fait déjà plus de 4 ans que les tourtereaux se sont épris l'un de l'autre et ont fait connaissance : "Nous vivons une belle histoire qui ne souffre pas du quotidien en commun, qui ne s'étiole pas. Sa manière de me regarder et de regarder les femmes me plaît terriblement, confiait Virginie Efira à Madame Figaro. Ce qui le touche ne sera jamais stéréotypé, toujours particulier. Tous les hommes ne sont pas en quête d'une femme qui pourrait rassurer leur virilité, heureusement ! Être regardée par lui est probablement ce qui me fait aller bien." Un regard qui l'habille et qui vaut, sans doute, toutes les pièces Yves Saint Laurent du monde.