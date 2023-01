Charlotte Gainsbourg ultra sexy : robe très courte, culotte apparente, transparence... elle ose !

On a pu dire que les looks de Charlotte Gainsbourg se ressemblent. Lors du Festival international du film de Berlin où elle a présenté le film Les Passagers de la nuit aux côtés d'Emmanuelle Béart, l'actrice et chanteuse avait effectivement opté pour des ensembles, lors du photocall et sur le tapis rouge, qui semblent être sa signature : chemisier et pantalon, de préférence noir. Ses vêtements, issus de la maison Saint Laurent, mettent en valeur sa silhouette longiligne et romantique, avec des cheveux lâchés avec un effet décoiffés, un make up smoky et un sourire faussement timide. Pourtant, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin aura également affiché des choix stylistiques audacieux en 2022.

Charlotte Gainsbourg peut jouer la carte de la décontraction à l'image de sa célèbre maman, avec un gros pull comfy et une casquette irlandaise, lors de la présentation en janvier du documentaire qu'elle a d'ailleurs consacré à sa mère, Jane par Charlotte. Sur le plateau de l'émission On est en direct face à Laurent Ruquier et Léa Salamé le même mois, elle était revenue à un look plus habillé, veste marron et chemise indigo. Quand on la croise dans les tribunes de Roland-Garros, l'actrice tant aimée de Lars von Trier veut être à l'aise : t-shirt blanc, veste en cuir et casquette Nike tout simplement.

Des jambes interminables mises en valeur

Sage devant les objectifs du photocall organisé en mars à Milan pour le film Suzanna Andler, Charlotte Gainsbourg avait ajouté un détail malicieux : une brassière apparente ! Sur le tournage d'Alphonse sous la direction de Nicolas Bedos, elle avait alors sorti la mini-jupe qui s'allie parfaitement à ses gambettes infinies. Sa silhouette, elle peut également la mettre en valeur avec une robe moulante verte signée Saint Laurent, comme lors de l'avant-première de The Almond and the Seahorse. Lors du Global Gift Gala 2022 au Four Seasons Hotel George V à Paris, elle avait choisi l'incontournable chemise blanche, associée à une jupe mi-longue en cuir pour un effet chic et sexy au bras du père de ses trois enfants, Yvan Attal.

Son audace éclatera certainement lors de la Fashion Week Prêt-à-porter Printemps / Eté 2023 au mois de septembre. C'est pour le défilé Saint Laurent mené par le styliste Anthony Vaccarello qu'elle a attiré tous les regards avec une tenue transparente laissant voir ses élégants sous-vêtements sous une veste épaisse noire. Le lendemain pour le dîner d'ouverture du restaurant "Sushi Park" dans le cadre de la semaine de la mode, elle était renversante dans une robe à la fois courte et fendue, parfaite pour sa silhouette et ses jambes interminables. Intrépide au cinéma comme dans ses choix stylistiques, Charlotte Gainsbourg sait faire sensation à coup sûr !