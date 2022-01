"C'est très chiant !" : Charlotte Gainsbourg refuse de se voir à l'écran et explique pourquoi

Elle est scrutée, de la tête aux pieds, depuis le plus jeune âge. Charlotte Gainsbourg fait partie de l'un des clans les plus puissants du patrimoine artistique français. Chanteuse, comédienne, la fille de Serge Gainsbourg et Jane Birkin a obtenu son premier rôle à l'âge de 13 ans, dans le film Paroles et Musique d'Elie Chouraqui, en 1984, et a sorti son premier album deux ans plus tard. Habituée à voir son propre visage partout, l'artiste déteste toujours autant ces images qui défilent malgré elle.

Se voir vieillir, même s'il faut l'accepter... c'est chiant

Invitée sur RFM, le 16 janvier 2022 dans l'émission de Pascal Nègre, Charlotte Gainsbourg a effectivement expliqué qu'il était dur pour elle de se regarder, dans les films, sur les photographies, qu'importe le support. "Je n'aime plus me voir, je ne veux plus, soutient la compagne d'Yvan Attal. Ça m'ennuie. Après je trouve ça compliqué avec les metteurs en scène, on n'a pas envie de les trahir, on veut montrer que l'on est curieux de leur travail. Et je suis toujours curieuse de ce travail. Mais se voir vieillir, même s'il faut l'accepter... c'est chiant. Toujours avoir à faire à son image, c'est très chiant."

Depuis vingt ans, j'ai une grande angoisse

Charlotte Gainsbourg, qui a fêté ses 50 ans le 21 juillet dernier, commence bien l'année puisque le film documentaire consacré à sa mère, intitulé Jane par Charlotte, est diffusé en salles obscures depuis le 12 janvier. Si elle a figé une époque sur grand écran, la cinéaste - qui a failli s'appeler Judas ! - n'en reste pas moins apeurée par le sablier qui s'écoule, pour elle comme pour ses proches, dont celle qui lui a donné la vie. "Le temps me terrifie depuis toujours. C'est une grande angoisse, avoue-t-elle. Depuis vingt ans, j'ai une grande angoisse du téléphone qui sonne. C'est quelque chose sur laquelle je suis assez focalisée, tout comme la maladie..."