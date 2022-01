"Joyeux anniversaire mon amour !" : Charlotte Gainsbourg en fête, elle affiche Yvan Attal en photo

Joyeux anniversaire Yvan Attal ! Ce 4 janvier 2021, l'acteur et réalisateur célèbre en effet ses 57 ans. L'occasion pour sa compagne de longue date, une certaine Charlotte Gainsbourg, de l'afficher en photo, le temps d'une Story Instagram pleine d'humour, de tendresse et de perruque fluo. Après 30 ans de vie commune, entre la France et les Etats-Unis, ils continuent de former l'un des couples de stars les plus solides.

Mardi midi, Charlotte Gainsbourg s'est saisie de son compte Instagram bien fourni pour relayer une surprenante photo de sa moitié en Story : Yvan Attal apparaît sérieux au téléphone, accoudé à la cuisine, devant un livre de recettes... une perruque rose fluo sur la tête et ce, comme si de rien n'était (voir diaporama). "Joyeux anniversaire mon amour !!!!", lui adresse-t-elle alors, en anglais. Depuis leur rencontre sur le tournage du film Aux yeux du monde (en 1991), les parents de Ben, Alice et Joe (24, 19 et 10 ans) continuent d'écrire leur histoire d'amour, tout aussi pudique que solide.

On ne peut pas véritablement parler de coup de foudre entre les deux acteurs. "On s'est vus pour la première fois à l'occasion d'une répétition d'Aux yeux du monde, d'Éric Rochant, où elle jouait mon amoureuse", s'était souvenu Yvan Attal, auprès de Psychologies Magazine en 2013. "Elle est arrivée dans le bureau de la maison de production, on a échangé des politesses. C'était difficile de lui extorquer trois mots, à l'époque." Il a alors dû faire preuve de patience et de détermination pour séduire Charlotte Gainsbourg. "On s'est retrouvés chez une amie commune. Ou plutôt une amie à elle, avec qui je voulais bien être ami parce que j'avais envie de me faire sa copine ! Et c'est là que tout a commencé."

Le couple perdure et ce, malgré les épreuves. En 2013, suite à la mort tragique de sa soeur Kate Barry, Charlotte Gainsbourg avait décidé de partir vivre à New York avec ses filles. Après sept années passées entre deux continents, l'interprète et comédienne est finalement rentrée en France lors du premier confinement, au printemps 2020. S'en est alors suivie une sévère dépression... Soutenue par son compagnon et sa mère Jane Birkin, Charlotte Gainsbourg a retrouvé le sourire et la caméra. Une fois encore, après Ma femme est une actrice, Do Not Disturb ou encore Mon chien stupide, elle a rejoint Yvan Attal pour un projet de film en famille : le drame Les Choses humaines, sorti début décembre, dans lequel leur fils Ben - lui aussi comédien - tient le premier rôle.