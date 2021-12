"J'ai fait une dépression très forte" : Charlotte Gainsbourg se confie ouvertement sur cette période difficile

Aux yeux de Charlotte Gainsbourg, la famille est primordiale. Très proche de ses enfants, la réalisatrice de 50 ans met un point d'honneur à les voir régulièrement. Pourtant, en tant que mère de famille, cette dernière a dû faire face à un événement marquant : le départ de deux de ses trois enfants. Un souvenir douloureux pour la compagne d'Yvan Attal.

Après s'être longuement entretenue avec nos confrères de Psychologies, Charlotte Gainsbourg est revenue sur son rôle de mère. Se décrivant comme une "pâle copie" de la sienne,Jane Birkin, la mère de Ben (24 ans), Alice (19 ans) et Joe Attal (10 ans) s'épanche un peu plus sur le jour où ses aînés ont quitté le nid. "On s'est retrouvés à trois, dans ce grand appartement, et j'ai fait une dépression très forte", avoue-t-elle. Un départ soudain pour la réalisatrice du documentaire Jane by Charlotte - en salles le 12 janvier prochain - qui a pu compter sur le soutien de sa mère pour retrouver le moral : "Ma mère m'a tenu la main, elle était complètement là pour moi. (...) Quand on fait une dépression, le sentiment de peur est constant."

Pourtant, ce n'est pas la première fois que la fille de Serge Gainsbourg confie avoir vécu une dépression. À l'occasion d'un entretien accordé au Parisien en juillet dernier, la réalisatrice avait partagé son inquiétude suite à son retour en France durant la crise sanitaire. "J'ai été dans une détresse. Enfin je n'allais pas très bien à mon retour, et là, c'est toi qui m'as aidée et soutenue", a-t-elle expliqué, s'adressant à sa mère qui était également présente. Fort heureusement, cette fois-là encore, Charlotte Gainsbourg a également pu compter sur l'aide de sa mère pour ne plus être aussi inquiète.

Retrouvez l'interview de Charlotte Gainsbourg en intégralité dans Psychologies, numéro du 22 janvier 2022.