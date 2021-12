Yvan Attal trop exigeant avec ses acteurs ? Le réalisateur comparé à Philippe Etchebest !

Travailler en famille est parfois difficile, et ce n'est pas Ben Attal qui dira le contraire ! Le fils de Charlotte Gainsbourg et d'Yvan Attal était invité, avec ses parents, sur le plateau de C à Vous le 30 novembre pour parler du nouveau film de son père, Les Choses humaines. Il y tient le rôle principal, celui d'Alexandre, qui est accusé de viol sur Mila, jouée par Suzanne Jouannet, dont c'est le premier long-métrage. Les jeunes comédiens sont dirigés par Yvan Attal. Il s'agit de la 4e collaboration entre le père et le fils. Sur le plateau de C à Vous, Suzanne Jouannet a révélé qu'Yvan Attal pouvait piquer des colères noires durant le tournage.

"Je ne peux pas comparer, peut-être que si je fais d'autres choses je dirai que c'était un monstre. Mais je sais que c'était pour qu'on sorte le meilleur de nous, mais oui tu pouvais hausser le ton...", a dit l'actrice à demi-mot, un peu gênée. "Moi j'ai trouvé ça stimulant et si j'ai fais de la cuisine, c'est pour cette raison. C'est agréable...", a rétorqué Ben Attal d'une voix suave.

"C'est dingue, il est complètement maso !", a lancé Charlotte Gainsbourg dans un éclat de rire. Et Anne-Elisabeth Lemoine de noter : "C'est Philippe Etchebest dans Cauchemar sur le tournage !" "Non, honnêtement je pense que c'est pire !", lui a répondu le grand frère d'Alice et Joe (19 et 10 ans), sous les rires de tous. Avant de se reprendre : "Non, je rigole". "C'est mon procès", s'est exclamé le père de famille.

Charlotte Gainsbourg a ensuite partagé son avis sur le travail fourni par son fils pour les besoins du film. "J'ai vu Ben avoir envie de plaire à son père. C'était vachement touchant. Il n'a jamais baissé les bras. Il a joué du piano de manière intensive pendant le confinement, alors qu'il m'a fait chier pour arrêter et c'était bluffant. Il ne s'est jamais démonté sous les indications de son père, il était très soucieux de bien faire".

La fille de Jane Birkin a ensuite révélé que son fils aurait pu, comme elle, s'insurger face au comportement du réalisateur. "Il aurait pu se rebiffer comme moi !"