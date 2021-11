Charlotte Gainsbourg face à la vieillesse de sa mère Jane Birkin : "C'est dur pour elle..."

Très admirative de sa maman, Charlotte Gainsbourg a réalisé le film Jane par Charlotte qui met en scène uneJane Birkin intime. Si elle était d'abord réticente à l'idée d'être la star d'un film biographique, l'ex de Serge Gainsbourg s'est montrée également hésitante quant au fait de se voir à l'écran. D'un tempérament très pudique, la maman de la regrettée Kate Barry a aussi du mal à se voir vieillir, comme l'a confié sa fille à Version Femina.

"Ma mère a le même problème que moi qui n'ai jamais aimé me voir au cinéma", indique la compagnie d'Yvan Attal. L'interprète, comédienne et réalisatrice s'explique : "D'abord, parce que je ne me trouvais pas bonne et, aujourd'hui, à cause du physique, du fait de me voir vieillir. C'est dur pour elle de se regarder, même si les gens lui disent qu'elle est belle, que c'est une déclaration d'amour. Et bien qu'elle ait toujours défendu le naturel, je la filme aussi dans son quotidien, comme une vieille Anglaise dans sa maison bretonne, même si j'ai du mal à reconnaître que ma mère vieillit."

De son côté, la maman de Ben, Alice et Joe a passé le cap de la cinquantaine le 21 juillet 2021. Une étape difficile à franchir pour l'actrice, qui a confié avoir eu quelques appréhensions à célébrer ses 50 ans. "J'avais les boules ! Mais Yvan a fait ce qu'il a pu pour m'aider. Finalement cet anniversaire est pas trop mal tombé dans l'agenda. Il y a eu les Festivals de Cannes, puis Deauville, Venise avec Yves Saint Laurent, le film d'Yvan, Angoulême et plein d'autres occasions de se pomponner après avoir porté des loques pendant le confinement. Je me suis amusée comme une petite folle à être cette petite poupée qu'on habillait", a-t-elle révélé, désormais plus apaisée à l'idée de vieillir.

Le film Jane par Charlotte sortira le 12 janvier 2022 en salles.