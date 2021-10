Yvan Attal, sa rencontre avec Charlotte Gainsbourg qui avait 19 ans : cette soirée qui a tout fait basculer

"C'était difficile de lui extorquer trois mots, à l'époque". Voilà comment Yvan Attal décrit la jeune Charlotte Gainsbourg, 19 ans seulement, au moment de leur rencontre. Nous sommes en 1991 et l'actrice vient de perdre son père, Serge Gainsbourg. Elle vient tout juste de remporter le César du meilleur espoir féminin. Même chose pour Yvan Attal. Ils font alors connaissance sur le tournage du film d'Eric Rochant, Aux yeux du monde.

Pendant des mois et des mois, Yvan Attal tente de séduire Charlotte Gainsbourg, sans succès. Mais une soirée change toute la nature de leur relation. "On s'est retrouvés chez une amie commune. Ou plutôt une amie à elle, avec qui je voulais bien être ami parce que j'avais envie de me faire sa copine ! Et c'est là que tout a commencé", avait expliqué l'acteur du film Le Brio. Six années après leur rencontre, les deux acteurs accueillent trois enfants : un fils Ben, et deux filles, Alice et Joe.

Avec vingt-six années de vie commune, Yvan Attal et Charlotte Gainsbourg affichent une longévité à couper le souffle. Ils ne se sont jamais mariés, pourtant, l'acteur l'a déjà demandé en mariage, notamment en 2013 lors de son discours de remerciement après sa remise des insignes de Chevalier de l'ordre national du Mérite. "J'ai l'habitude de dire qu'elle est ma femme, mais ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, publiquement, je te refais une déclaration : si tu veux devenir pour de bon ma femme...", déclarait-il.



Depuis, Yvan Attal semble avoir changé d'avis et être à l'aise avec son statut de concubinage : "On n'est pas marié. Et puis, ça nous fait peur, et on a l'impression que tout va bien sans mariage. (...) Au bout du compte, elle était d'accord, je tiens à le dire. Faut préciser qu'elle m'a dit 'oui', mais au bout du compte, ça nous fait peur. On l'a pas fait au bout de 22 ans, finalement c'est ridicule de se marier maintenant". Un bel équilibre.