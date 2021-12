Ben Attal en couple avec Axelle : les jeunes amoureux s'affichent

Ben Attal est le digne fils de ses parents, Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. Acteur talentueux qui a fait ses premiers pas dans les longs-métrages de son papa réalisateur après s'être essayé cuisinier, le jeune homme de 24 ans fait beaucoup parler de lui. Le beau brun au regard hypnotique est à l'affiche de Les choses humaines, le tout dernier film réalisé par Yvan Attal, dans lequel joue également sa mère Charlotte Gainsbourg. Si la vie professionnelle du petit-fils de Serge Gainsbourg semble déjà toute tracée, côté coeur le frère d'Alice et Joe (19 et 10 ans) est aussi très occupé ! En effet, Ben Attal est en couple avec une mystérieuse blonde répondant au nom d'Axelle.

Sur son compte Instagram, la jeune fille a posté plusieurs photos d'elle en compagnie de son chéri. Dans l'espace commentaires, le couple échange des mots doux. "I love u", "love u 2", "je t'aime trop", "moi aussi je t'aime trop", peut-on lire. Le 11 octobre dernier, la demoiselle a fêté son anniversaire dans un chic restaurant parisien entourée de ses amis et de son amoureux, avec qui elle a posé, tout sourire.