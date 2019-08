Charlotte Gainsbourg : Son fils Ben amoureux, tendre moment avec sa compagne

Ben mérite bien ces quelques jours de vacances, lui qui a été diplômé de la prestigieuse école Ferrandi, référence dans les arts de la table, en juin 2019. Décidé à faire une grande carrière en tant que chef, il avait arrêté ses études à l'âge de 15 ans afin de travailler comme cuisinier dans un restaurant, au Royaume-Uni. C'est dans la ville étudiante de Bath qu'il a rencontré Sara, qui suivait une licence de sciences politiques. Ensemble depuis 2015, Ben Attal et sa jolie Sara fêteront leurs cinq ans d'ici quelques mois.

La cuisine n'est pas la seule passion du jeune homme, décidément hyperactif. Il partage l'affiche de Mon chien stupide avec son père, Yvan Attal, et sa mère, Charlotte Gainsbourg. "Quand je rentrerai en France, je ferai peut-être une école de comédien. Mon père voudrait me faire tourner dans un de ses films...", confiait-il à Gala il y a quelques mois. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie de cette comédie, le 30 octobre 2019.