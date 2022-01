"Elle voulait m'appeler..." : Charlotte Gainsbourg, ce prénom improbable auquel elle a échappé !

Née le 21 juillet 1971, Charlotte Lucy Ginsburg, dite Charlotte Gainsbourg, est le fruit de l'amour entre Serge Gainsbourg et Jane Birkin. Propriétaire du musée Serge Gainsbourg qui devrait prochainement ouvrir ses portes au public, la femme d'Yvan Attal va également rendre hommage à sa mère à travers le film Jane par Charlotte en salles le 12 janvier prochain. Interviewées par le Journal du dimanche, mère et fille ont livré quelques secrets de leur relation si fusionnelle mais aussi quelques anecdotes croustillantes, notamment sur le prénom de Charlotte. La maman d'Alice, de Ben et de Joe confie ainsi comment sa mère l'aurait appelée si elle était née garçon. Le moins que l'on puisse dire c'est que c'est... surprenant !

Ça renvoyait à une tragédie magnifique

"Elle voulait m'appeler Judas !", lâche ainsi Charlotte Gainsbourg. Un prénom qui ne plait pas énormément à Charlotte mais qui avait à l'époque tapé dans l'oeil de la Britannique, laquelle aurait bien aimé avoir un garçon. "Je trouvais que c'était beau, et ça renvoyait à une tragédie magnifique. Serge trouvait que c'était compliqué...", explique-t-elle à nos confrères. On le comprend ! Habillée "comme un garçon" durant toute son enfance, Charlotte a également appris la raison pour laquelle son second prénom était Lucy. "En fait, je voulais t'appeler Lucy, mais Serge trouvait que ça ne sonnait pas bien en français. Il préférait Charlotte. Il a gagné mais j'ai imposé Lucy derrière" lui a révélé sa mère, qui a récemment été victime d'un AVC.

Si elle a longtemps été connue pour son charme naturel et pour son glamour, Jane Birkin a révélé avoir longtemps été un vrai garçon manqué elle aussi, alors que sa fille lui reprochait de l'avoir habillée comme garçon étant jeune. "Absolument ! Comme moi petite : Je voulais être un garçon et je portais les vêtements de mon frère Andrew. J'ai freiné mon côté féminin à tel point que je ne suis pas devenue une fille avant 15 ans", a-t-elle révélé.

L'intégralité de l'interview de Charlotte Gainsbourg et sa mère Jane Birkin est à retrouver dans le JDD.