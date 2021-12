Charlotte Gainsbourg : Sa fille Joe, élève stylée parée pour l'école

La santé de sa mère Jane Birkin, la carrière d'acteur de son fils Ben, la discrétion de sa fille Alice... Charlotte Gainsbourg parle fréquemment de sa célèbre famille ! Elle l'expose également sur les réseaux sociaux, en publiant des photos de ses enfants. L'actrice en a partagé une nouvelle de sa benjamine, Jo, stylée et parée pour aller à l'école.

Charlotte Gainsbourg compte plus de 253 000 abonnés sur Instagram. 253 000 internautes qu'elle tient informés de son actualité et avec qui elle partage sa passion pour la photographie et des moments intimes en famille. L'héroïne du film Les Choses Humaines (sorti le 1er décembre 2021) a mis en ligne de nouveaux clichés dans sa story du mardi 7 décembre. Elle a pris en photo sa petite Jo (10 ans), avant d'aller à l'école. Élève stylée en manteau noir, grosse écharpe et jupe à carreaux, la jeune fille au visage masqué tenait également son déjeuner dans la main gauche.

Au fil des publications de sa maman, Jo s'impose comme la star du compte Instagram de @charlottegainsbourg. La réalisatrice du documentaire Jane par Charlotte (consacré à Jane Birkin) la montre dans différentes situations, en train de jouer au piano ou de plonger dans une piscine.