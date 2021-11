Jane Birkin et son AVC : "Elle a très bien surmonté ses soucis de santé"

Le lundi 6 septembre 2021, Jane Birkin a été victime d'un léger AVC. Un imprévu survenu alors qu'elle devait se rendre au prestigieux festival américain de Deauville afin de promouvoir le film documentaire Jane par Charlotte réalisé par Charlotte Gainsbourg. Un pépin de santé qui appartiendrait désormais au passé.

Selon les récentes informations dévoilées par son manager Olivier Gluzman - relayées par nos confrères de 20Minutes -, la chanteuse et actrice britannique est aujourd'hui en pleine forme. L'artiste de 74 ans compte même reprendre le chemin de la scène. "Jane est en forme. Elle a très bien surmonté ses soucis de santé et va reprendre sa tournée en janvier. Nous ouvrons dans quelques jours la billetterie pour la Philharmonie à Paris, reporté au 18 septembre 2022, qu'elle avait dû annuler", peut-on découvrir. Une tournée prévue dès le 8 janvier prochain avec plusieurs représentations en France, mais également à l'étranger puisqu'elle se produira également au Royaume-Uni, en Belgique, en Turquie, au Canada et aux États-Unis.

Une merveilleuse nouvelle pour la star qui, depuis son AVC, avait "hâte de retrouver son public". Invité sur RTL en octobre dernier, son ami de toujours Etienne Daho avait déjà partagé de bonnes nouvelles au sujet de la santé de Jane Birkin. "Elle va bien, c'est quelqu'un qui a beaucoup de volonté, de force intérieure. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie. Elle est exceptionnelle, vraiment. Elle va beaucoup mieux, c'est quelqu'un qui est dans l'action quoi qu'il arrive, elle trépigne ! On espère vraiment être sur scène en début d'année", avait-il expliqué sur les ondes.