Jane Birkin victime d'un AVC : un proche à un avis sur la cause...

Le 12 janvier 2022 sortira le documentaire Jane par Charlotte, consacré à Jane Birkin et réalisé par sa fille Charlotte Gainsbourg. Un projet tourné sur quatre ans, pour lequel elle avait dû convaincre sa mère de se laisser filmer. Le magazine Paris Match consacre ainsi un reportage à l'ex-compagne de Serge Gainsbourg, laquelle a été victime d'un AVC en août dernier. AVC révélé par son entourage un peu plus tard, au mois de septembre.

Dans les pages du magazine, les proches de Jane Birkin (75 ans) livrent leur sentiment face à cet AVC, heureusement survenu sous une forme légère ; c'est une amie de la star qui trouvait qu'elle s'exprimait "bizarrement", qui a sonné l'alerte. "Il est évident que cet AVC est lié au stress engendré par la tournée [pour promouvoir Oh ! Pardon, tu dormais..., son dernier album, NDLR], par toute l'énergie qu'elle met à défendre le film de Charlotte (...) Jane n'est pas raisonnable quand il s'agit de prendre soin d'elle. Elle n'a jamais été raisonnable...", confie ainsi un proche sous couvert d'anonymat.

Jane Birkin avait été admise au CHU de Nantes puis transférée en soins intensifs à l'hôpital Avicenne de Bobigny avant de pouvoir regagner son domicile. A la maison, la star - qui a donné des nouvelles rassurantes début décembre - se sentait alors comme un lion en cage, elle qui multiplie les projets et aimer sortir. Ne pas avoir de repos, cela lui fait aussi oublier la mort de sa fille Kate Barry... Elle a "pris sur elle" mais a pu compter sur la présence réconfortante de son clan. "Lou [Doillon, sa fille née de sa romance avec Jacques Doillon, NDLR] et Charlotte qui ont tout fait pour lui rendre la vie plus douce dans ces moments douloureux", relate le magazine.

Jane Birkin prépare désormais son come back pour début 2022, elle qui va remonter sur scène pour reprendre sa tournée. "C'est une femme encore convalescente qui chantera le 8 janvier", ajoute un proche, un peu inquiet. Qu'à cela ne tienne, la star a prévu... 40 concerts.

