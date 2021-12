Jane Birkin s'exprime pour la première fois depuis son AVC : "Je n'ai pas souffert"

Jane Birkin a inquiété son monde en août dernier, lorsqu'elle a été victime d'un accident cardio-vasculaire. Sur les ondes de RTL ce 8 décembre, la muse de Serge Gainsbourg est revenue en détails sur son AVC. "J'estime que j'ai beaucoup de chance, j'en ai vu d'autres qui ont eu moins de chance", a-t-elle relativisé, expliquant qu'elle n'était pas seule lors de son malaise.

"J'étais avec ma copine, qui trouvait que je parlais bizarrement. Elle a vu tout de suite que quelque chose n'allait pas", a confié la mère de Charlotte Gainsbourg, Kate Barry (décédée en 2013) et Lou Doillon. Si Jane Birkin s'estime heureuse, c'est parce qu'elle considère son AVC comme "léger". Pourtant, il y a eu un signe avant l'incident. "J'avais un terrible mal de tête la veille lorsque je faisais la promotion du film de Charlotte mais c'est tout. D'ailleurs, le soir avant d'avoir eu ce truc, je chantais le concert que m'avait conçu Etienne Daho".

La septuagénaire a ensuite été admise d'urgence au CHU de Nantes et s'est faite discrète, le temps de récupérer des forces. Un moment dont elle garde un beau souvenir, malgré les circonstances. "Je suis restée longtemps là-bas, aux soins intensifs. C'était des amours. J'étais loin de chez moi, je me baladais dans le parc de l'hôpital. En y repensant, je me dis que c'était une parenthèse incroyable".

De retour à Paris, Jane Birkin est allée se faire soigner à l'hôpital Avicenne à Bobigny (Seine-Saint-Denis), son établissement "favori". La chanteuse de 74 ans, héroïne du film Jane par Charlotte, a dévoilé à Steven Bellery ne pas avoir craint pour sa vie un seul instant. "Je me suis rendue compte que ce n'était vraiment pas drôle pour les gens autour de moi, pour Lou et Charlotte... Je n'ai pas souffert, d'aucune manière. Quand vous êtes l'accidentée, cela ne fait pas peur", a déclaré l'ex-femme de John Barry, qui se sait chanceuse et a beaucoup "pensé à ceux dont la vie est tellement plus compliquée".

Les fans de la comédienne et chanteuse devront encore se montrer patients avant de pouvoir retrouver l'artiste. Le 8 janvier, Jane Birkin se produira à Maisons-Alfort et pourrait bien venir accompagner des infirmières de l'hôpital Avicenne, pour les remercier. "J'aimerais les embarquer là-bas avec des sandwichs et des éclairs au chocolat pour le retour". Cet incident a secoué les proches de Jane Birkin, comme Charlotte Gainsbourg, qui a du mal à voir sa mère vieillir.