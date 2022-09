Charlotte Gainsbourg sculpturale en vert émeraude, elle ose une robe très serrée à Zurich

Elle a raté la première journée de la Fashion Week parisienne pour une excellente raison ! Grande férue de mode, Charlotte Gainsbourg reste avant tout une artiste complète, comédienne et chanteuse, et avait prévu de se rendre à Zurich, en Suisse, pour la première mondiale du film The Almond and the Seahorse, de Celyn Jones et Tom Stern, réalisé par Kaite O'Reilly. Ce qu'elle a fait ! Le 26 septembre 2022, l'actrice a effectivement retrouvé l'équipe avec laquelle elle a travaillé sur ce drame au cinéma Corso, dans le cadre de la 18e édition du Festival du film de Zurich - ZFF.

Habillée par le styliste belge Anthony Vaccarello, Charlotte Gainsbourg s'était rendue à l'avant-première de The Almond and the Seahorse dans une longue robe vert émeraude signée Yves Saint Laurent. Elle a pu serrer dans ses bras, dans cette tenue divine, sa partenaire de jeu Rebel Wilson, mais aussi Celyn Jones, Trine Dyrholm, Elke Mayer ou encore Christian Jungen. C'était une grosse journée pour l'actrice qui avait animé une Master Class organisée dans le cadre du Festival du film de Zurich. Elle a également été récompensée, juste avant la projection de son nouveau projet, d'un Golden Eye Award.

"Elle a besoin de si peu d'effort pour vraiment faire passer quelque chose, c'est un peu sa marque de fabrique, a affirmé Christian Jungen alors qu'elle recevait sa récompense. C'est grâce à son charisme. Charlotte est capable de faire ressortir le monde intérieur de ses personnages, même dans des scènes où elle a très peu de dialogue." The Almond and the Seahorse raconte l'histoire de deux couples dont l'un des partenaires a été victime d'un traumatisme crânien, et explore l'impact de ce traumatisme sur leur vie commune. C'est une aubaine pour Rebel Wilson, qui a finalement l'opportunité de montrer une nouvelle facette de son jeu d'actrice, elle qui a souvent été cantonnée à des rôles comiques. Quant à Charlotte, elle aura l'occasion de montrer encore un peu plus de son talent très prochainement puisqu'elle sera à l'affiche de La vie pour de vrai, de Dany Boon, en avril 2023, mais sera aussi l'héroïne d'Alpha Gang de David et Nathan Zellner.