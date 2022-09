Charlotte Gainsbourg en mini-robe très fendue face à Virginie Efira sublime en cuir

En parallèle de la Fashion Week parisienne qui dévoile les collections printemps-été 2023, la maison Saint Laurent a ouvert un restaurant éphémère à Paris, à l'intérieur même de sa boutique de la rue Saint-Honoré : Sushi Park. Pour son inauguration, elle a pu compter sur la présence de célébrités aussi sublimes que gourmandes, telles que Charlotte Gainsbourg et Virginie Efira.

Toutes deux présentes pour le défilé Saint Laurent mené par le directeur artistique Anthony Vaccarello, les actrices Charlotte Gainsbourg et Virginie Efira ont également fait honneur à la création gastronomique associée à la prestigieuse marque. Pour l'occasion, la fille de Jane Birkin et Serge Gainsbourg a troqué sa tenue transparente laissant voir d'élégants sous-vêtements pour une robe aussi courte que fendue. L'amoureuse d'Yvan Attal et maman de Ben, Alice et Joe continue de nous émerveiller avec ses choix stylistiques audacieux et mise une nouvelle fois sur ses jambes interminables. À 51 ans, sa silhouette divine est donc sublimée par son look osé qu'elle assume avec son sourire généreux avec une touche de timidité, sa signature !

La comédienne belge est plus classique dans son style ce qui ne l'empêche pas de ravir les fans de mode. Dans sa robe en cuir, celle qui s'est fait connaître dans Nouvelle Star et qui est désormais l'une des actrices les plus réclamées du cinéma français a fait sensation dans la nuit parisienne dans le cadre de la semaine de la mode. Côté cinéma, sa prestation dans Les Enfants des autres de Rebecca Zlotowski ne cesse de lui valoir des éloges, tout le monde s'arrache la sublime star venue de Belgique.

Le Sushi Park, qui trône là où se trouvait auparavant Colette, accueille pour la première fois le chef japonais Peter Park le temps des défilés. Hayley Baldwin sans son mari Justin Bieber, les tops Anja Rubik, Rosie Huntington-Whiteley et Amber Valletta ou encore le comédien Jamie Campbell Bower font partie des invités de cette ouverture exquise.