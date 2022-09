Fashion Week : Laeticia Hallyday très décolletée et satinée non loin d'un couple très rare

Pour admirer les créations du directeur artistique belge de la maison Saint Laurent, Anthony Vaccarello, de nombreuses stars ont fait le déplacement ce mardi 27 septembre à Paris, non loin de la tour Eiffel, dans le cadre de la Fashion Week. Parmi les invitées ce prestigieux show de mode, Carla Bruni-Sarkozy s'est distinguée avec une élégante robe très fendue tandis que Charlotte Gainsbourg a joué la carte de l'audace avec une tenue transparente. Certaines personnalités ont fait le déplacement en couple alors que d'autres ont préféré posé en solo avec glamour, comme Laeticia Hallyday.

Son amoureux Jalil Lespert ayant réalisé le biopic sur le créateur mythique, il aurait pu l'accompagner, mais c'est finalement seule que Laeticia Hallyday a assisté au défilé Saint Laurent. Ce qui ne l'a pas empêché de briller, vêtue d'une robe longue à fines bretelles et satinée très décolletée, soulignant sa silhouette magnifique à 47 ans. La maman de Jade et Joy était quelques jours plus tôt à Bruxelles, prise par la grande exposition consacrée au regretté Johnny.

De nombreuses personnalités pour le "raffinement" d'Anthony Vaccarello

Deux beaux duos amoureux ont fait une belle apparition pour Saint Laurent : l'actrice Elodie Bouchez et la moitié de Daft Punk, Thomas Bangalter. S'ils n'ont pas posé ensemble, fidèles à leur discrétion légendaire, ils ont brillé chacun de leur côté. La fille de Mathieu Kassovitz, Carmen, a choisi elle de s'afficher au côté du comédien Vassili Schneider, frère de Niels. Addict de mode, les actrices Rossy de Palma, Zoe Kravitz et Béatrice Dalle font aussi partie de la précieuse liste des invités du défilé Saint Laurent.

Pour la collection de prêt-à-porter printemps-été 2023, le styliste belge de la maison française Anthony Vaccarello, dans la recherche d'un "raffinement", se fascine par ce visuel qui avait déjà été exploité à plusieurs reprises par Yves Saint Laurent. Des robes longues et souvent transparentes en maille de jersey se portent telles quelles ou sont équilibrées avec des pièces masculines: des manteaux en laine aux épaules fortes ainsi que des bombers et trenchs en cuir.

Vert bouteille, encre, bordeaux, moutarde, caramel et les incontournables or et noir: la palette des couleurs est riche est sophistiquée. Les jambes sont nues, sublimées par des sandales qui soulignent le contraste avec la ligne monumentale des manteaux. Des pièces en satin inspirées de pyjamas apportent la décontraction à la collection juxtaposée à un effet puissant des accessoires en bois sculptural et des bijoux en or. La scénographie du défilé autour des fontaines permettant d'observer les silhouettes sous tous les angles révèle la fragilité des dos nus et la puissance des larges épaules structurées.