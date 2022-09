Johnny Hallyday, l'exposition : Laeticia Hallyday fait une découverte déchirante, le rôle important de Jean Reno...

Comme le dit si bien Laeticia Hallyday, Johnny Hallyday restera à jamais dans le coeur des Français malgré sa disparition le 5 décembre 2017. La veuve du Taulier s'est lancée dans un projet gigantesque, organiser la plus grande exposition jamais consacrée à celui qu'elle a tant aimé. Une exposition actuellement en pleine préparation à Bruxelles et dont elle est la coproductrice.

Pour être au plus près de l'élaboration de cette exposition qui retracera toute la vie de Johnny Hallyday (12 millions d'euros de budget et 3000 m² d'espaces), Laeticia Hallyday a quitté Los Angeles, direction la Belgique. La maman de Jade et Joy a reçu de nombreux journalistes dans les ateliers bruxellois, notamment l'un du Parisien à qui elle a livré quelques anecdotes et confidences.

En refouillant dans les nombreuses affaires de Johnny qu'elle avait stockées au fil du temps - elle a même été jusqu'à racheté certains de ses costumes pour l'exposition - Laeticia Hallyday a remis la main sur des trésors cachés. "Johnny mettait tout le temps plein de choses dans ses poches de vestes, des briquets, des médicaments, des peignes, des cartes de visite... La semaine dernière, quand je sélectionnais les vêtements, à Los Angeles, j'ai eu une émotion en ouvrant cette Chrome Hearts. J'ai retrouvé dans la poche intérieure une photo de Jade (leur fille aînée) à 3 ans. Il l'avait gardée sur lui, je ne le savais pas, ni Jade. Quand je l'ai dit à ma fille, en larmes, elle m'a demandé de la laisser dedans", partage Laeticia Hallyday, forcément émue.

La veuve du rockeur préféré des Français a également reçu à Bruxelles un journaliste de RTL, à qui elle a dévoilé un peu plus de détails sur l'exposition. On apprend ainsi que Jean Reno, ami très proche de la famille et parrain de Jade, détient un rôle majeur dans cet évènement. "Jean Reno sera un peu la voix off, le guide", a confié Laeticia Hallyday à RTL. "J'espère que les gens vont apprendre encore plus de lui (Johnny Hallyday ndlr) à travers ce voyage", a-t-elle ajouté. Cette exposition géante et inédite sera l'occasion de découvrir l'immense artiste qu'était Johnny Hallyday mais aussi l'homme au grand coeur et aux multiples failles.