Laeticia Hallyday "bouleversée" par la chambre d'ado de Johnny : premières images de la folle expo !

L'exposition sur Johnny Hallyday n'a pas fini de faire parler. Le projet qui ouvrira ses portes à Bruxelles le 20 décembre a été vu par Laeticia Hallyday. Et la veuve de 47 ans a été totalement séduite et subjuguée par Johnny Hallyday l'Exposition. "On a l'impression que Johnny va être là, on l'imagine assis sur le lit!", a confié la mère de Jade et Joy Hallyday, comme rapporté par l'AFP. Elle est venue à Bruxelles observer les préparatifs de l'exposition sur l'"idole des jeunes", et ne cache pas avoir été émue par la reconstitution de la chambre d'adolescent de la star. On y trouve aux murs des pochettes de disques d'Elvis au mur, une photo de Brigitte Bardot, une guitare, un tourne-disque, des bibelots. La chambre de Johnny, chez sa tante, 13 rue de la Tour des Dames à Paris, a été recréée le plus fidèlement possible, d'après les photos disponibles.

De quoi chambouler Laeticia Hallyday. Celle qui a refait sa vie avec Jalil Lespert a fait savoir son émotion. "C'est assez bouleversant", a-t-elle ainsi reconnu. Coproductrice de l'exposition, elle est fière du résultat et n'a pas manqué de le partager avec ses abonnés sur Instagram. Notamment une photo d'elle aux côtés de Jean-Claude Camus. Après Bruxelles, ville chère au coeur du rockeur disparu, l'exposition mettra le cap vers Paris, puis dans d'autres villes de France, pour "aller à la rencontre des gens", comme le faisait Johnny, a expliqué Laeticia Hallyday à l'AFP. "Je voulais vraiment continuer à faire vivre sa mémoire et son oeuvre, ce projet c'est une manière de le faire revivre, d'être plus près de lui, c'est un voyage dans toute l'histoire de sa vie", ajoute la mère des deux adolescentes, plus jeunes filles de la star regrettée. Elle assure que Johnny Hallyday l'Exposition dévoile toutes ses facettes, "l'homme, sa fragilité, sa sensibilité, son humilité, et l'artiste démesuré qu'il était".

Le spectacle et l'intime se côtoient dans cette exposition "immersive" de 3 000 m2, dont le plan suit la forme d'une guitare. Les chanceux seront guidés par des souvenirs musicaux mais aussi accompagnés par la voix si célèbre d'un proche du rockeur : Jean Reno. Au centre, une vidéo à 360 degrés d'extraits de concerts sera projetée. Le public pourra admirer une trentaine de costumes de scène et une cinquantaine de guitares. Le studio d'Europe 1 de l'émission Salut les copains des années 60, le bureau du chanteur dans sa maison de Marnes-la-Coquette où il a passé les derniers moments de sa vie, ainsi que la salle de cinéma qu'il y avait aménagé seront aussi reproduits. Et si Laeticia Hallyday est si émue c'est qu'elle s'est donnée corps et âme pour ce projet. "Je porte ce projet depuis deux ans, je me suis nourrie de tout ce que j'ai appris de lui, a-t-elle ainsi déclaré. Je suis un peu la mémoire de Johnny, je l'ai fréquenté 35 ans quand même! J'amène mes souvenirs, j'essaie de retranscrire exactement les choses telles qu'elles se sont passées." Et elle sait qu'il aurait été fier de ça. Plus de trois mille billets ont été vendus en quelques jours pour l'exposition à Bruxelles, prévue du 20 décembre au 30 juin 2023, pour laquelle les organisateurs espèrent 175 000 entrées. À Paris, il faudra attendre janvier 2024 au palais des expositions de la porte de Versailles.