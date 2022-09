Laeticia et Joy Hallyday ont le "seum" : leur soirée entre filles à Los Angeles vire au fiasco !

Le 3 septembre 2022, Laeticia Hallyday et Joy se sont rendues au Sofi Stadium à Los Angeles pour assister au concert de The Weeknd dans le cadre de sa tournée After Hours Til Dawn. Mais une fois arrivées sur place, elles n'ont malheureusement pas eu le temps de profiter de la fête puisqu'après seulement trois chansons (deux selon Joy), la veuve de Johnny Hallyday a révélé que le chanteur avait tout bonnement annulé son show ! Croyant d'abord à une plaisanterie de l'artiste, le public s'est rapidement rendu compte que l'annulation du concert était pourtant bel et bien réelle. Laeticia et sa fille de 14 ans - qui a fait sa rentrée au lycée français de Los Angeles avec sa grande soeur Jade - ont dû quitter le stade au milieu d'une immense foule, déçue par la (très) courte prestation du chanteur.

"Après 3 chansons le concert est annulé", explique Laeticia. "Il a réellement annulé le concert", ajoute Joy indiquant qu'elle a le "seum". Déterminée à garder le sourire malgré cette fin de soirée anticipée, Laeticia Hallyday a trouvé le moyen de prolonger la fête de retour à la maison : faire un concert chez elle en mettant les musiques de The Weeknd dans le salon. Tentant de faire sourire sa fille Joy, la compagne de Jalil Lespert danse sur un titre de l'artiste. "The show must go on", écrit-elle en légende de sa vidéo.