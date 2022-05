Elodie Bouchez : Très rare photo avec son mari Thomas Bangalter (Daft Punk) à Cannes !

Par Tom Spencer Rédacteur Fan des corgis, des iconiques Spice Girls, de la princesse Diana et adepte de tea time, Tom Spencer aime notamment relater la vie des membres de la couronne britannique mais n’est jamais contre un petit détour outre-Atlantique.

Cette 75e édition du Festival de Cannes accueille chaque jour son lot de stars ! Parmi elles : la discrète comédienne Elodie Bouchez. Et, fait encore plus rare, elle a fait le déplacement sur la Croisette en compagnie de son amoureux, l'encore plus discret Thomas Bangalter des Daft Punk.

Deux jours plus tard, le 24 mai, Elodie Bouchez était de nouveau sur le tapis rouge mais cette-fois pour la montée des marches du film L'innocent réalisé par Louis Garrel et présenté hors compétition dans le cadre du dîner de Gala du 75e anniversaire du Festival. Puis, l'actrice était vue lors du photocall de la réception, en solo... Mais Thomas n'était pas rentré à Paris puisqu'on a pu le voir sur une photo de groupe partagée sur Instagram, depuis le restaurant Fred L'Ecailler, à Cannes, qui accueille plusieurs évènements en marge du festival.