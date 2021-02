Daft Punk se sépare après 28 ans de musique en duo, une annonce en vidéo

Triste nouvelle pour les fans de Daft Punk : le duo français vient d'annoncer sa séparation. Le 22 février 2021, le célèbre et populaire groupe de musique électronique a dévoilé une nouvelle vidéo sur YouTube ne laissant que peu de place au doute : après 28 ans de collaboration et quatre albums, c'est la rupture entre les deux artistes.

Dans ce clip de huit minutes intitulé Epilogue, extrait de leur film Electroma (2006), les deux musiciens casqués apparaissent seuls au beau milieu d'un désert. L'un d'eux prend alors ses distances tandis que le second reste sur place, avant d'exploser. Une vidéo qui affiche ensuite deux mains de robots et la mention "1993-2021". Cette nouvelle ère en solo est ensuite illustrée par le robot restant, marchant vers un lever de soleil... Auprès de Pitchfork, Kathryn Frazier, agent du duo depuis de longues années, a confirmé la séparation du groupe sans explication.

Les deux artistes de Daft Punk, les Parisiens Thomas Bangalter et Guy-Manuel de Homem-Christo s'étaient rencontrés au collège et avaient commencé la musique au début des années 1990. Leur premier album Homework, et son titre phare Around The World, avait lancé leur carrière en 1997, suivi de près par l'opus Discovery (2001) et son incontournable One More Time ou encore Harder, Better, Faster, Stronger. Après un troisième album en 2005, Human After All, les Daft Punk ont confirmé leur renommée internationale avec Random Access Memories en 2013, porté par Get Lucky, écrit et composé en collaboration avec le guitariste Nile Rodgers et l'interprète producteur Pharrell Williams. Une incroyable carrière notamment récompensée de deux Billboard Music Awards et six Grammy Awards.