Bella Hadid affiche un décolleté vertigineux, Louise Bourgoin dos nu... Stars stylées à Cannes

Au cours d'une même soirée, certaines stars du Festival de Cannes ont multiplié les tenues pour éblouir toujours plus les photographes. C'est ainsi que Bella Hadid, Louise Bourgoin ou encore Cara Delevingne ont changé de look entre la montée des marches du mardi 24 mai et le dîner d'anniversaire du Festival qui a eu lieu le même jour.

Les tapis rouges de ce Festival de Cannes impressionnent par leur glamour et les tenues choisies depuis l'ouverture de cette édition ! Ce 24 mai 2022 a eu lieu, après la montée des marches de la projection de L'Innocent, un magnifique photocall organisé pour le dîner d'anniversaire de la prestigieuse manifestation. Les couples ont brillé, comme celui de Diane Kruger et Norman Reedus, mais en solo, les stars n'étaient pas moins éblouissantes, à commencer par le top model Bella Hadid. À seulement 25 ans, Bella Hadid est l'une des figures marquantes du tapis rouges cannois. Chacune de ses apparitions fait crépiter tous les flashes. Mannequin, la fille du Palestinien Mohamed Hadid et de la Néerlandaise Yolanda van den Herik a d'abord grimpé les marches dans une robe bustier longue noire en velours Versace mais pour le dîner, elle a opté pour une tenue différente de la même maison, avec un décolleté XXL sublimant sa silhouette parfaite. La comédienne française Louise Bourgoin a également eu le temps de changer d'habits pour l'occasion, troquant sa jupe longue et son top brassière orné de dorure de la marque Schiaparelli sur le red carpet pour une robe nouée dans le cou laissant voir de façon élégante son dos nu. La maman pudique de deux enfants est à l'affiche du film La Montagne, présenté lors de la Quinzaine des réalisateurs. Mannequin et actrice de profession, Cara Delevingne fait partie aussi des personnalités qui ont affiché un look différent lors de la même soirée. Sur le tapis rouge sculpturale en Balmain, elle était au cours du dîner dans une robe courte de la même marque, posant avec son ami Olivier Rousteing qui n'est autre que le directeur artistique de la prestigieuse maison de couture. Passionnée de mode également, la Française Marina Foïs allie avec audace son métier et son goût pour le style au Festival de Cannes. Elle n'a pas voulu changer de tenue, préférant continuer de miser sur les textures de Louis Vuitton pour son passage à Cannes ce mardi soir, posant avec le réalisateur et scénariste Robin Campillo. Ce dernier a écrit L'Atelier, dans lequel l'actrice a livré encore une fois une prestation intense. Sur les écrans cannois, elle défend cette année le film As Bestas de Rodrigo Sorogoyen dans lequel elle partage la vedette avec Denis Ménochet.