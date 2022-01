Daft Punk : À quoi ressemble Thomas Bangalter sans son casque ?

Comme si la crise de la Covid-19 n'avait pas suffi pour miner le moral des troupes, le cultissime duo des Daft Punk, formé par Guy-Manuel de Homem-Christo et Thomas Bangalter, annonçait sa séparation. Après 28 ans de collaboration, les hommes casqués les plus connus du monde (non, pas notre ancien président) décidaient de tout arrêter. France 5 diffuse près d'un an plus tard le documentaire Daft Punk Unchained en prime ce vendredi 21 janvier. Leur décision, aussi dure soit-elle à accepter, leur aura permis de retrouver un semblant de vie normale. Toutes ces années, les musiciens les avaient passées le visage dissimulé pour ne pas se faire reconnaître, marque de fabrique des créateurs de One More Time. Du casque au masque, il n'y a pas beaucoup de différence mais suffisamment toutefois pour pouvoir avoir un aperçu du vrai visage de ces messieurs. Leurs apparitions "à découvert" étaient toujours très remarquées, surtout celles de Thomas Bangalter.

Thomas Bangalter est en couple depuis plus de vingt ans avec l'actrice Elodie Bouchez, avec qui il a eu deux enfants, Tara-Jay et Roxan. La petite famille a souvent profité du bon air de Paris pour passer des moments en famille. C'est ainsi que les fans pouvaient d'ailleurs observer en détails le physique rarement identifiable de l'un des DJ les plus réputés du monde. Les fins observateurs ont également pu l'apercevoir dans Réalité, film de Quentin Dupieux.

La séparation des Daft Punk n'a pas signé la fin de la carrière de Thomas Bangalter. Le musicien et producteur de 47 ans a signé un contrat avec l'Opéra national de Bordeaux pour créer la musique de son prochain ballet : Mythologies. Un beau projet survenu quelques mois seulement après la fin des Daft Punk. Et pour les plus grands fans, le résultat sera à découvrir du 1er au 10 juillet 2022 lors des représentations à l'institution bordelaise. Même sans casque, Thomas Bangalter n'a pas peur de filer à toute vitesse.